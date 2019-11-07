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      Випуск новин за 16.00: Напад на бізнесмена. Граната у Рівному

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 16:00 – невідомий мотоцикліст пожбурив вибухівку у машину бізнесмена Ігора Сала – одна людина загинула. У Рівному у двір підприємцю кинули гранату. Постраждалих немає, пошкоджено лише фасад будинку. Це не перший напад на підприємців у Рівному.

      Також у випуску:

      На передовій поранено чотирьох військових: російські найманці десять разів порушили режим тиші.

      У Києві заарештували чоловіка, який стріляв у сусідів на їхнє прохання оплатити заборгованість за комунальні.

      New-York Times зобразили на карті Україну без Криму.

      В Одесі спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel.

      У власника телеканалу "Прямий" слідчі проводили обшуки.

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      Теги: Новини політики Новини Києва Випуск новин Рівне
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