Випуск новин за 16.00: Напад на бізнесмена. Граната у Рівному
У випуску новин за 7 листопада станом на 16:00 – невідомий мотоцикліст пожбурив вибухівку у машину бізнесмена Ігора Сала – одна людина загинула. У Рівному у двір підприємцю кинули гранату. Постраждалих немає, пошкоджено лише фасад будинку. Це не перший напад на підприємців у Рівному.
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