Випуск новин за 16.00: Напад на бізнесмена. Граната у Рівному

У випуску новин за 7 листопада станом на 16:00 – невідомий мотоцикліст пожбурив вибухівку у машину бізнесмена Ігора Сала – одна людина загинула. У Рівному у двір підприємцю кинули гранату. Постраждалих немає, пошкоджено лише фасад будинку. Це не перший напад на підприємців у Рівному.

Також у випуску: На передовій поранено чотирьох військових: російські найманці десять разів порушили режим тиші. У Києві заарештували чоловіка, який стріляв у сусідів на їхнє прохання оплатити заборгованість за комунальні. New-York Times зобразили на карті Україну без Криму. В Одесі спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel. У власника телеканалу "Прямий" слідчі проводили обшуки.