Випуск новин за 16:00: Напад на поліцейського в Одесі. Продовження роботи ТСК у справі Гандзюк

У випуску новин за 28 лютого станом на 16:00 – в Одесі молодик поранив ножем у груди поліцейського, який зробив зауваження групі хлопців, які лаялися. Нападнику загрожує довічне ув'язнення. Парламент продовжив на 3 місяці роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на активістів та вбивства Катерини Гандзюк.

Також у випуску: Україна не буде виплачувати компенсацію через відмову брати участь у Євробаченні. Андрій Садовий та Анатолій Гриценко зустрілись у Києві.