Випуск новин за 16:00: Напад на поліцейського в Одесі. Продовження роботи ТСК у справі Гандзюк
У випуску новин за 28 лютого станом на 16:00 – в Одесі молодик поранив ножем у груди поліцейського, який зробив зауваження групі хлопців, які лаялися. Нападнику загрожує довічне ув'язнення. Парламент продовжив на 3 місяці роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на активістів та вбивства Катерини Гандзюк.
Також у випуску:
Україна не буде виплачувати компенсацію через відмову брати участь у Євробаченні.
Андрій Садовий та Анатолій Гриценко зустрілись у Києві.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі