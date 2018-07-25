Випуск новин за 16:00: Національна жалоба у Греції. Чорний ринок і митні санкції

У випуску новин за 25 липня станом на 16:00 – наслідки масштабних пожеж у Греції: щонайменше 80 загиблих, понад 200 поранених, значна кількість зниклих безвісти, пошуки яких тривають. Вогонь досі не вдалося загасити. Торговельною війною Дональда Трампа з ЄС можуть скористатись Мексика та Аргентина, і почати ввозити у США китайський метал під виглядом свого, сприяючи чорному ринку США в обхід мита.

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У Києві вночі елітний Hummer на смерть збив дитину на пішохідному переході, водій втікав з місця ДТП та чинив опір під час затримання.

У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною.

Перемовини щодо торговельної війни Трампа та Юнкера розпочнуться сьогодні.

Понад 50 тисяч людей постраждали через скасування 600 рейсів авіакомпанії Ryanair, причина – страйк бортпровідників.