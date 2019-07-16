Випуск новин за 16:00: Нова Державна митна служба. Справа щодо втручання України у вибори США
У випуску новин за 16 липня станом на 16:00 – Державний реєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Апеляційний суд закрив справу про втручання України в американські вибори, у якій фігурантами були Сергій Лещенко та Артем Ситник.
Також у випуску:
Голландський суд відклав рішення у справі скіфського золота ще на два місяці.
Радбез ООН проведе засідання через мовний закон.
Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадувати Фірташа у США.
Джерело: 24 канал
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