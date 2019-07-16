Випуск новин за 16:00: Нова Державна митна служба. Справа щодо втручання України у вибори США

У випуску новин за 16 липня станом на 16:00 – Державний реєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Апеляційний суд закрив справу про втручання України в американські вибори, у якій фігурантами були Сергій Лещенко та Артем Ситник.

Також у випуску: Голландський суд відклав рішення у справі скіфського золота ще на два місяці. Радбез ООН проведе засідання через мовний закон. Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадувати Фірташа у США.

Джерело: 24 канал