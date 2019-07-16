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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 16:00: Нова Державна митна служба. Справа щодо втручання України у вибори США

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 липня станом на 16:00 – Державний реєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Апеляційний суд закрив справу про втручання України в американські вибори, у якій фігурантами були Сергій Лещенко та Артем Ситник.

      Також у випуску:

      Голландський суд відклав рішення у справі скіфського золота ще на два місяці.

      Радбез ООН проведе засідання через мовний закон.

      Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадувати Фірташа у США.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Випуск новин Державна митна служба
      Джерело: 24 канал
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