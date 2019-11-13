Випуск новин за 16:00: Нова заява Коломойського. Температурний рекорд у Києві
У випуску новин за 13 листопада станом на 16:00 – поки українські бійці боронять державний кордон і віддають свої життя за Батьківщину, Ігор Коломойський заявив, що Україні варто налагодити стосунки із Росією. Кияни пережили найтеплішу ніч за останні 139 років метеорологічних спостережень. Температура повітря в столиці протрималася на позначці 9 градусів тепла.
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