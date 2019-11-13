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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Нова заява Коломойського. Температурний рекорд у Києві

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 16:00 – поки українські бійці боронять державний кордон і віддають свої життя за Батьківщину, Ігор Коломойський заявив, що Україні варто налагодити стосунки із Росією. Кияни пережили найтеплішу ніч за останні 139 років метеорологічних спостережень. Температура повітря в столиці протрималася на позначці 9 градусів тепла.

      Також у випуску:

      Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

      Біля Петрівського і Богданівки почали процес розмінування.

      Невідомі вночі понівечили магазин взуття російського бренду "Карло Пазоліні".

      blog_ava
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      Теги: Ігор Коломойський Випуск новин Новини Києва
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