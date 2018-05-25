Випуск новин за 16:00: Нове подання Луценка. Зміна розкладу в аеропорті "Бориспіль"
У випуску новин за 25 травня станом на 16:00 – Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні вніс на розгляд парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності двох нардепів екс-регіоналів – Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Через додаткові рейси з футбольними вболівальниками у Борисполі змінили розклад.
Також у випуску:
Нідерланди й Австралія офіційно звинуватили Росію в авіакатастрофі над Донбасом.
Російський офіцер ГРУ керував переправленням Бука в Україну.
4 роки тому Порошенка переміг на виборах Президента.
Джерело: 24 Канал
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