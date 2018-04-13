Випуск новин за 16:00: Нові санкції проти Росії. СБУ викрила диверсантів
У випуску новин за 13 квітня станом на 16:00 – Рада Нацбезпеки обіцяє нові санкції, про це Олександр Турчнов заявив на Київському форумі з безпеки. СБУ затримали 2 групи російських диверсантів, які готували передумови для вторгнення Росії в Україну.
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Джерело: 24 Канал
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