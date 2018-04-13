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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Випуск новин за 16:00: Нові санкції проти Росії. СБУ викрила диверсантів

Випуск новин 97 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 квітня станом на 16:00 – Рада Нацбезпеки обіцяє нові санкції, про це Олександр Турчнов заявив на Київському форумі з безпеки. СБУ затримали 2 групи російських диверсантів, які готували передумови для вторгнення Росії в Україну.

Також у випуску:

Ситуація у Сирії загострилася після хімічної атаки у Східній Гуті.

Вовка звинувачують у затвердженні формули "Роттердам+".

Прізвище Ватутіна зникло з переліку осіб, пам'ятники яким підлягають декомунізації.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Випуск новин Санкції
Джерело: 24 Канал
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