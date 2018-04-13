Випуск новин за 16:00: Нові санкції проти Росії. СБУ викрила диверсантів

У випуску новин за 13 квітня станом на 16:00 – Рада Нацбезпеки обіцяє нові санкції, про це Олександр Турчнов заявив на Київському форумі з безпеки. СБУ затримали 2 групи російських диверсантів, які готували передумови для вторгнення Росії в Україну.

Також у випуску: Ситуація у Сирії загострилася після хімічної атаки у Східній Гуті. Вовка звинувачують у затвердженні формули "Роттердам+". Прізвище Ватутіна зникло з переліку осіб, пам'ятники яким підлягають декомунізації.