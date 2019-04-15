Випуск новин за 16:00: Новий ролик Зеленського. Провокативні борди проти Порошенка

У випуску новин за 15 квітня станом на 16:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка. У ньому він закликав свого опонента у другому турі президентських виборів 2019 року перейти від "я почув" до "я зроблю". У різних містах України розмістили провокативні борди, де зображена спина Петра Порошенка і напис "Кінець".

Також у випуску: Сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів. Від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув 20-річний боєць із Маріуполя Микола Волков "Смурфик", він був парамедиком. На дорогах Рівненщини п'яний водій на іноземній реєстрації тікав від поліції і таранив їх машину, поліцейським довелося стріляти.

Джерело: 24 канал