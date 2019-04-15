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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Новий ролик Зеленського. Провокативні борди проти Порошенка

      Випуск новин 138 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 квітня станом на 16:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка. У ньому він закликав свого опонента у другому турі президентських виборів 2019 року перейти від "я почув" до "я зроблю". У різних містах України розмістили провокативні борди, де зображена спина Петра Порошенка і напис "Кінець".

      Також у випуску:

      Сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів.

      Від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув 20-річний боєць із Маріуполя Микола Волков "Смурфик", він був парамедиком.

      На дорогах Рівненщини п'яний водій на іноземній реєстрації тікав від поліції і таранив їх машину, поліцейським довелося стріляти.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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