Випуск новин за 16:00: Новий ролик Зеленського. Провокативні борди проти Порошенка
У випуску новин за 15 квітня станом на 16:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка. У ньому він закликав свого опонента у другому турі президентських виборів 2019 року перейти від "я почув" до "я зроблю". У різних містах України розмістили провокативні борди, де зображена спина Петра Порошенка і напис "Кінець".
Також у випуску:
Сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів.
Від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув 20-річний боєць із Маріуполя Микола Волков "Смурфик", він був парамедиком.
На дорогах Рівненщини п'яний водій на іноземній реєстрації тікав від поліції і таранив їх машину, поліцейським довелося стріляти.
Джерело: 24 канал
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