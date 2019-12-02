Випуск новин за 16:00: Обшуки в аеропорту Одеси. Нове про Цемаха і збиття літака рейсу МН-17

У випуску новин за 2 грудня станом на 16:00 – в аеропорту провели обшуки через розтрату 11 мільйонів гривень під час ремонту. Росіяни свідомо не видали Нідерландам підозрюваного у справі про збиття літака рейсу МН-17. Такого висновку дійшли представники голландської прокуратури.

Також у випуску: Трамп відмовився свідчити в Конгресі. У Канаді понад 40 авто потрапили в аварію. А у Дніпрі вночі спалахнув електрокар.