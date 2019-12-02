18:18
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 16:00: Обшуки в аеропорту Одеси. Нове про Цемаха і збиття літака рейсу МН-17

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 16:00 – в аеропорту провели обшуки через розтрату 11 мільйонів гривень під час ремонту. Росіяни свідомо не видали Нідерландам підозрюваного у справі про збиття літака рейсу МН-17. Такого висновку дійшли представники голландської прокуратури.

      Також у випуску:

      Трамп відмовився свідчити в Конгресі.

      У Канаді понад 40 авто потрапили в аварію. 

      А у Дніпрі вночі спалахнув електрокар.

      Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз
      сьогодні
      11512
      Теги: Новини Одеси Випуск новин Володимир Цемах
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      Юлія Турелик 1229
      сьогодні , 17:00 Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
      Ель Мюрид 1840
      сьогодні , 16:35 Хто такий Артур Ємельянов, якого пов'язують з обстрілом авто в Києві
      1422
      сьогодні , 16:00 Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися
      Блог Соцмережі 928
      сьогодні , 15:00 Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate
      Світові Медіа 524
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук