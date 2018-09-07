Випуск новин за 16:00: Обстріл Кримського. Застосування хімічної зброї Сирією

У випуску новин за 7 вересня станом на 16:00 – російські найманці обстріляли захисників із артилерії калібру 152 міліметри. Це озброєння заборонене Мінськими домовленостями. У США переконані в тому, що Сирія готується застосувати хімічну зброю в Ідлібі.

Також у випуску: Кличко пообіцяв гарячу воду до 15 вересня. Дітей з семи прикордонних сіл евакуйовують до Скадовська. У Москві активісти розгорнули великий банер Олега Сенцова.