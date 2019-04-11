Випуск новин за 16:00: Обстріли на фронті. Доля Brexit

У випуску новин за 11 квітня станом на 16:00 – народні депутати у Верховній Раді вже третій тиждень розглядають закон про мову. неподалік одного зі столичних концертних майданчиків акція проти гастролей росіян в Україні закінчилась масовою бійкою.

Також у випуску: Народні депутати у Верховній Раді вже третій тиждень розглядають закон про мову. Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

Джерело: 24 канал