Випуск новин за 16:00: Обстріли в селищі Піски. Лісова пожежа на Харківщині
У випуску новин за 5 вересня станом на 16:00 – Однією з неспокійних точок на мапі українського сходу лишається селище Піски під самим Донецьком. вороги про шкільне перемир'я у селищі схоже не знають. В масштабній пожежі на Харківщині горить 50 гектарів хвойного лісу. Через спеку та вітер вогонь розповсюдився дуже швидко. Рятувальникам довелося залучити пожежну авіацію.
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Джерело: 24 канал
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