Випуск новин за 16:00: Обстріли в селищі Піски. Лісова пожежа на Харківщині

У випуску новин за 5 вересня станом на 16:00 – Однією з неспокійних точок на мапі українського сходу лишається селище Піски під самим Донецьком. вороги про шкільне перемир'я у селищі схоже не знають. В масштабній пожежі на Харківщині горить 50 гектарів хвойного лісу. Через спеку та вітер вогонь розповсюдився дуже швидко. Рятувальникам довелося залучити пожежну авіацію.

Також у випуску: Українська влада передала інформацію про хімічні викиди в Криму в ООН та ОБСЄ. 5 вересня минає чотири роки як підписали перші мінські угоди. Адвокати Вишинського заявили, що у підсудного інфаркт.