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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Випуск новин за 16:00: ОБСЄ може покинути Донбас. Український Жак Ів Кусто

Випуск новин 16:59, сьогодні 139 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – у місії ОБСЄ завершується термін перебування на Донбасі, відтак спостерігачі можуть припинити свою роботу в зоні АТО вже у березні. П'ять антарктичних експедицій і невідомі людству істоти: український полярний біолог Андрій Утєвський вже 15 років занурюється у крижані води, щоб дослідити флору і фауну.

Також у випуску:

Приліт українців з Кабулу в аеропорту "Київ".

Один український захисник загинув у зоні АТО.

Росія відмовилась робити внески до ПАРЄ.

ОБСЄ застерігає про ймовірне загострення ситуації на фронті.

Теги: Випуск новин Теракт у готелі Кабула Новини Києва Війна на Донбасі АТО Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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