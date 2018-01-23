Випуск новин за 16:00: ОБСЄ може покинути Донбас. Український Жак Ів Кусто

У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – у місії ОБСЄ завершується термін перебування на Донбасі, відтак спостерігачі можуть припинити свою роботу в зоні АТО вже у березні. П'ять антарктичних експедицій і невідомі людству істоти: український полярний біолог Андрій Утєвський вже 15 років занурюється у крижані води, щоб дослідити флору і фауну.

Також у випуску: Приліт українців з Кабулу в аеропорту "Київ". Один український захисник загинув у зоні АТО. Росія відмовилась робити внески до ПАРЄ. ОБСЄ застерігає про ймовірне загострення ситуації на фронті.