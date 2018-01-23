Випуск новин за 16:00: ОБСЄ може покинути Донбас. Український Жак Ів Кусто
Випуск новин 16:59, сьогодні 139 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – у місії ОБСЄ завершується термін перебування на Донбасі, відтак спостерігачі можуть припинити свою роботу в зоні АТО вже у березні. П'ять антарктичних експедицій і невідомі людству істоти: український полярний біолог Андрій Утєвський вже 15 років занурюється у крижані води, щоб дослідити флору і фауну.
Також у випуску:
Приліт українців з Кабулу в аеропорту "Київ".
Один український захисник загинув у зоні АТО.
Росія відмовилась робити внески до ПАРЄ.
ОБСЄ застерігає про ймовірне загострення ситуації на фронті.
Джерело: 24 Канал
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