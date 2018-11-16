Випуск новин за 16:00: Об'єднання адвокатів у справі Небесної сотні. Пожежа у Каліфорнії

У випуску новин за 16 листопада станом на 16:00 – 10 найкращих адвокатів безкоштовно відстоюють у судах інтереси родин Героїв Небесної сотні. Внаслідок їхньої діяльності був створений Департамент спецрозслідувань. У Каліфорнії не вщухає наймасштабніша пожежа в історії Штатів. Внаслідок неї вже загинуло 66 людей, а понад 600 вважають зниклими безвісти.

Також у випуску: Екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана офіційно звинуватили у незаконному збагаченні. На Черкащині повернули тепло в оселі, запустивши більшість із двадцяти котелень. У Празі понад 1000 мітингувальників вимагають відставки прем'єр-міністра Чехії, через корупційний скандал.