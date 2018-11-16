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      Випуск новин за 16:00: Об'єднання адвокатів у справі Небесної сотні. Пожежа у Каліфорнії

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 16:00 – 10 найкращих адвокатів безкоштовно відстоюють у судах інтереси родин Героїв Небесної сотні. Внаслідок їхньої діяльності був створений Департамент спецрозслідувань. У Каліфорнії не вщухає наймасштабніша пожежа в історії Штатів. Внаслідок неї вже загинуло 66 людей, а понад 600 вважають зниклими безвісти.

      Також у випуску:

      Екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана офіційно звинуватили у незаконному збагаченні.

      На Черкащині повернули тепло в оселі, запустивши більшість із двадцяти котелень.

      У Празі понад 1000 мітингувальників вимагають відставки прем'єр-міністра Чехії, через корупційний скандал.

       

       

       

      Теги: Новини України Новини США Євромайдан Небесна Сотня Пожежа у Каліфорнії Жертви Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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