Випуск новин за 16:00: Отруєння дітей на Київщині. Догана Холодницькому

Випуск новин за 16:00: Отруєння дітей на Київщині. Догана ХолодницькомуВипуск новин 25 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 липня станом на 16:00 – у приватному таборі поблизу Переяслав-Хмельницького на Київщині отруїлося 12 дітей, восьмирічна дівчинка знаходиться у комі в реанімації. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія пропонує покарати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького доганою, серед причин – систематичний тиск на підлеглих прокурорів, суд і свідків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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