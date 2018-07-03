Випуск новин за 16:00: Отруєння дітей на Київщині. Догана Холодницькому

У випуску новин за 3 липня станом на 16:00 – у приватному таборі поблизу Переяслав-Хмельницького на Київщині отруїлося 12 дітей, восьмирічна дівчинка знаходиться у комі в реанімації. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія пропонує покарати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького доганою, серед причин – систематичний тиск на підлеглих прокурорів, суд і свідків.

Також у випуску: Відтепер за несплату аліментів можна потрапити за грати. Лікарі у Харкові намагаються врятувати зір 16-річного підлітка, пораненого на Донбасі. У харківській лікарні помер український морський піхотинець Едуард Федоров, який зазнав поранення в районі ООС.