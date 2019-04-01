Випуск новин за 16:00: Передання першого протоколу з печатками. Світ про корупцію

У випуску новин за 1 квітня станом на 16:00 – до ЦВК почали привозити перші оригінали протоколів окружних виборчих комісій із мокрими печатками. Саме ці документи надалі стануть доказами волевиявлення українців. Попри президентські вибори в Україні увага західних ЗМІ прикуту до питання української корупції.

Також у випуску: Результати національного екзитполу збігаються з першими даними ЦВК. Як відреагували топ-кандидати у президенти на результати виборів.

Джерело: 24 канал