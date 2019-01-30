18:26
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 16:00: Перехід парафій на Львівщині до ПЦУ. Негода в Європі

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 16:00 – у Сокальському районі на Львівщині не залишилось жодного сліду від російської церкви: усі парафії Московського патріархату перейшли до складу Православної церкви України. 40 тисяч будинків у Франці залишилися без електрики через сильні снігопади. Через стихію учні деяких британських шкіл вимушені залишатися на канікулах.

      Також у випуску: 

      Розгляд справи митрополита Симеона, який позивається до суду на очільника УПЦ МП Онуфрія, перенесли через хворобу судді.

      Через аварію на колекторі мешканці Бердянська вже третю добу без води, ремонтні роботи у місті досі тривають.

      Український політик Роман Безсмертний приніс документи до Центрвиборчкому.

      Уряд зобов'язав "Нафтогаз" встановити лічильники на блакитне паливо за кошт підприємства.

       

      Теги: Випуск новин Новини Львова Православна церква України Європа
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
      сьогодні , 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
      Олена Булан 378
      Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      сьогодні , 17:31 Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      Мирослава Ляхович 1294
      Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      сьогодні , 17:01 Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      Катерина Петренко 682
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 16:00 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 519
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сьогодні , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 537
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 13:00: Роковини вбивства Ноздровської. Вбивство у Вінниці
       1 січня , 13:42
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 18:00: Аномальні снігопади в Україні. День народження Філарета
       23 січня , 18:27
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук