Випуск новин за 16:00: Перехід парафій на Львівщині до ПЦУ. Негода в Європі

У випуску новин за 30 січня станом на 16:00 – у Сокальському районі на Львівщині не залишилось жодного сліду від російської церкви: усі парафії Московського патріархату перейшли до складу Православної церкви України. 40 тисяч будинків у Франці залишилися без електрики через сильні снігопади. Через стихію учні деяких британських шкіл вимушені залишатися на канікулах.

Також у випуску: Розгляд справи митрополита Симеона, який позивається до суду на очільника УПЦ МП Онуфрія, перенесли через хворобу судді. Через аварію на колекторі мешканці Бердянська вже третю добу без води, ремонтні роботи у місті досі тривають. Український політик Роман Безсмертний приніс документи до Центрвиборчкому. Уряд зобов'язав "Нафтогаз" встановити лічильники на блакитне паливо за кошт підприємства.