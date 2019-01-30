Випуск новин за 16:00: Перехід парафій на Львівщині до ПЦУ. Негода в Європі
У випуску новин за 30 січня станом на 16:00 – у Сокальському районі на Львівщині не залишилось жодного сліду від російської церкви: усі парафії Московського патріархату перейшли до складу Православної церкви України. 40 тисяч будинків у Франці залишилися без електрики через сильні снігопади. Через стихію учні деяких британських шкіл вимушені залишатися на канікулах.
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