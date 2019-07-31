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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 16:00: Перемовини у Мінську. Масове отруєння на Львівщині

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 16:00 – у Мінську триває черговий етап перемовин про обмін полоненими з окупованого Донбасу. Сьогодні сторони спробують домовитися й говоритимуть про розведення сил та відновлення мосту в Станиці Луганській. На Львівщині отруїлися відвідувачі ресторану "Княжий двір". Зараз у лікарні перебувають десятеро дорослих та одна дитина.

      Також у випуску: 

      Адвокат політв'язня Романа Сущенка заявив, що з'явилася можливість обміну українця.

      На Запоріжжі зловили чергового інформатора Кремля, ним виявився колишній працівник МВС.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Новини Львова Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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