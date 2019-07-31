Випуск новин за 16:00: Перемовини у Мінську. Масове отруєння на Львівщині

У випуску новин за 31 липня станом на 16:00 – у Мінську триває черговий етап перемовин про обмін полоненими з окупованого Донбасу. Сьогодні сторони спробують домовитися й говоритимуть про розведення сил та відновлення мосту в Станиці Луганській. На Львівщині отруїлися відвідувачі ресторану "Княжий двір". Зараз у лікарні перебувають десятеро дорослих та одна дитина.

Також у випуску: Адвокат політв'язня Романа Сущенка заявив, що з'явилася можливість обміну українця. На Запоріжжі зловили чергового інформатора Кремля, ним виявився колишній працівник МВС. На стіні Херсонської міської ради з'явився напис про вбивць активістки Катерини Гандзюк. У Чернівцях медики вимагають компенсації у чиновників за зламаний реанімобіль.

Джерело: 24 канал