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      Випуск новин за 16:00: Перестрілка в Харкові. Опалення в Києві

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 жовтня станом на 16:00 – перестрілка сталася на вулиці Клочковській у Харкові. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 1 доставлена з пораненням до лікарні. У Києві почали давати тепло в житлові будинки. Щоб підключити все місто, комунальникам знадобиться 10 днів. Що ж до вартості тепла, то тариф залишається той, що і в попередньому опалювальному періоді.

      Також у випуску:

      У Києві стався черговий вибух гранати, постраждалих немає.

      Десять українців потрапили у ДТП в Туреччині.

      Російські найманці 25 разів обстріляли позиції наших армійців, один військовий поранений.

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      Теги: Випуск новин Стрілянина у Харкові Опалювальний сезон Новини Києва Кримінальні новини
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