Випуск новин за 16:00: Перестрілка в Харкові. Опалення в Києві

У випуску новин за 25 жовтня станом на 16:00 – перестрілка сталася на вулиці Клочковській у Харкові. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 1 доставлена з пораненням до лікарні. У Києві почали давати тепло в житлові будинки. Щоб підключити все місто, комунальникам знадобиться 10 днів. Що ж до вартості тепла, то тариф залишається той, що і в попередньому опалювальному періоді.

Також у випуску: У Києві стався черговий вибух гранати, постраждалих немає. Десять українців потрапили у ДТП в Туреччині. Російські найманці 25 разів обстріляли позиції наших армійців, один військовий поранений.