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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Перейменування проспектів у Києві. Новий голова Івано-Франківської ОДА

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 16:00 – Інститут національної пам'яті подав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича. Новим очільником Івано-Франківської облдержадміністрації став Денис Шмигаль. Раніше він очолював департамент економічного розвитку Львівської ОДА.

      Також у випуску: 

      Команда Зеленського заплатила майже 70 тисяч доларів за просування інтересів тоді ще кандидата на посаду президента України у США.

      У Львові відважні надзвичайники врятували кота: чотирилапий заліз на карниз стіни між третім та четвертим поверхами і застряг.

      На Миколаївщині тривають навчання 28 окремої механізованої бригади: її підрозділи вчаться працювати в обороні та в наступі.

      2 серпня припиняє дію Договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності: США та Росія відмовилися його продовжувати.

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      Теги: Новини Івано-Франківська Призначення Зеленського Новини Києва Окружний адміністративний суд Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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