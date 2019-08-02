Випуск новин за 16:00: Перейменування проспектів у Києві. Новий голова Івано-Франківської ОДА

У випуску новин за 2 серпня станом на 16:00 – Інститут національної пам'яті подав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича. Новим очільником Івано-Франківської облдержадміністрації став Денис Шмигаль. Раніше він очолював департамент економічного розвитку Львівської ОДА.

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