Випуск новин за 16:00: Перша смерть від коронавірусу в Україні. Надзвичайний режим у Раді

У випуску новин за 13 березня станом на 16:00 – в Україні від коронавірусу померла 71-річна жінка із Радомишля, у якої напередодні підтвердили діагноз. Вона повернулася із Польщі ще 1 березня. За цей час встигла прийняти гостей та сходила до церкви. Особливий режим допуску запровадять у Верховній Раді. Наступного тижня до українського парламенту пускатимуть після того, як поміряють температуру.

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