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      Випуск новин за 16:00: Підозра ексочільниці НАЗК. Скандал у Київській академії мистецтв

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 жовтня станом на 16:00 – антикорупційні органи знайшли в Наталії Корчак незадеклароване авто за пів мільйона гривень. І підозрюють, що у 2016 році вона не внесла до декларації машину, яку їй купила свекруха. У Київський академії мистецтв, де з першого класу діти навчаються на творчих спеціальностях, розгорівся скандал. Батьків обурило запровадження додаткових платних послуг.

      Також у випуску: 

      Ветерани "Азову" прийшли до МЗС: вони вимагають реакції на те, що 40 конгресменів у США вимагають прирівняти полк до терористів.

      Опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався: на тепло в оселях очікують ще жителі восьми регіонів.

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче й не буде впливати на антикорупціонерів.

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      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин НАЗК Скандал
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