Випуск новин за 16:00: Підозра ексочільниці НАЗК. Скандал у Київській академії мистецтв

У випуску новин за 28 жовтня станом на 16:00 – антикорупційні органи знайшли в Наталії Корчак незадеклароване авто за пів мільйона гривень. І підозрюють, що у 2016 році вона не внесла до декларації машину, яку їй купила свекруха. У Київський академії мистецтв, де з першого класу діти навчаються на творчих спеціальностях, розгорівся скандал. Батьків обурило запровадження додаткових платних послуг.

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