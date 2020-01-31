Випуск новин за 16:00: Підозра на коронавірус у Львові. Чутки про смерть Цемаха

У випуску новин за 31 січня станом на 16:00 – з підозрою на коронавірус госпіталізували двох львів'ян. Обоє днями прилетіли із Китаю. Один повернувся з навчання, а інший – з туристичної поїздки. Російські ЗМІ поширили інформацію про вбивство фігуранта збиття малазійського лайнера МН-17 Володимира Цемаха.

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