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      Випуск новин за 16:00: Підозра на коронавірус у Львові. Чутки про смерть Цемаха

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 16:00 – з підозрою на коронавірус госпіталізували двох львів'ян. Обоє днями прилетіли із Китаю. Один повернувся з навчання, а інший – з туристичної поїздки. Російські ЗМІ поширили інформацію про вбивство фігуранта збиття малазійського лайнера МН-17 Володимира Цемаха.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Новини Львова MH17 Володимир Цемах
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