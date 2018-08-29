Випуск новин за 16:00: Підпільний завод в Одесі. Подробиці загибелі скутеристів

У випуску новин за 29 серпня станом на 16:00 – СБУ виявила в Одесі підпільний завод, який робив запчастини для військових ракет російської армії. Вантажівку з обладнанням, яка мала їхати до Росії, затримали. 28 серпня близько півночі на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, трапилась аварія: мікроавтобус та скутер не розминулися. 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці.

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