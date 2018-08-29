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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Підпільний завод в Одесі. Подробиці загибелі скутеристів

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 серпня станом на 16:00 – СБУ виявила в Одесі підпільний завод, який робив запчастини для військових ракет російської армії. Вантажівку з обладнанням, яка мала їхати до Росії, затримали. 28 серпня близько півночі на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, трапилась аварія: мікроавтобус та скутер не розминулися. 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці.

Також у випуску:

ФСБ провело обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко.

"Шкільне перемир'я" не діє, проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, один громадянин України загинув, ще один травмований.

Кабінет міністрів пообіцяв кошти меру Києва Віталію Кличку, щоб вирішити питання з гарячою водою та постачанням газу.

Теги: Випуск новин Новини Одеси Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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