Випуск новин за 16:00: Підпільний завод в Одесі. Подробиці загибелі скутеристів
У випуску новин за 29 серпня станом на 16:00 – СБУ виявила в Одесі підпільний завод, який робив запчастини для військових ракет російської армії. Вантажівку з обладнанням, яка мала їхати до Росії, затримали. 28 серпня близько півночі на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, трапилась аварія: мікроавтобус та скутер не розминулися. 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці.
Також у випуску:
ФСБ провело обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко.
"Шкільне перемир'я" не діє, проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, один громадянин України загинув, ще один травмований.
Кабінет міністрів пообіцяв кошти меру Києва Віталію Кличку, щоб вирішити питання з гарячою водою та постачанням газу.