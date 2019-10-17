Випуск новин за 16:00: Подання на Дубневича. Реакція Ердогана на лист Трампа

У випуску новин за 17 жовтня станом на 16:00 – генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Дональд Трамп написав лист турецькому президенту Реджепу Ердогану, у якому закликав утриматись від військових дій в Сирії. Турецький політик викинув цей лист у смітник.

Також у випуску: Господарський суд Києва призупинив розгляд провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу державою Приватбанку. Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримало Національне антикорупційне бюро. Бойовики вбили ще одного нашого військового. Про втрату побратима повідомила 36-та окрема бригада морської піхоти.