19:15
17 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Янукович – наркодилер Госдуми. Хто замовив Захарченка
      Вєсті Кремля
      20:42, 16 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Подання на Дубневича. Реакція Ердогана на лист Трампа

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 жовтня станом на 16:00 – генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Дональд Трамп написав лист турецькому президенту Реджепу Ердогану, у якому закликав утриматись від військових дій в Сирії. Турецький політик викинув цей лист у смітник.

      Також у випуску:

      Господарський суд Києва призупинив розгляд провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу державою Приватбанку.

      Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримало Національне антикорупційне бюро.

      Бойовики вбили ще одного нашого військового. Про втрату побратима повідомила 36-та окрема бригада морської піхоти.

      blog_ava
      В українській армії з’являться нові військові звання: Рада схвалила закон
      сьогодні
      28662
      Теги: Верховна Рада Випуск новин Дубневич Ярослав Васильович Руслан Рябошапка Реджеп Ердоган Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      сьогодні , 19:01 Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      Ірина Поліщук 232
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:02 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 1606
      Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      сьогодні , 16:30 Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      Віталій Дейнега 692
      Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      сьогодні , 16:01 Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      Злой Одессит 950
      Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      сьогодні , 15:01 Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук