Випуск новин за 16:00: Подорожчання проїзду у Києві. Поліція Криму та Севастополя
У випуску новин за 15 травня станом на 16:00 – проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає до 8 гривень. В Україні запрацювала патрульна поліція Криму та Севастополя. Окремий загін представили на Херсонщині.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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