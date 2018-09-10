Випуск новин за 16:00: Подробиці ДТП в Одесі. Подорожчання газу
У випуску новин за 10 вересня станом на 16:00 – прокуратура вимагає для винуватця ДТП арешт без права на заставу. Гройсман обіцяє, що газ не подорожчає більше, ніж на чверть. Водночас МВФ пропонує підвищити вартість блакитного палива аж на 40%.
Також у випуску:
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Екс-депутата "Партії регіонів" Сергія Кацубу та екс-очільника "Брокбізнесбанку" Олександра Динника зняли з розшуку.
Джерело: 24 канал
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