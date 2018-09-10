Випуск новин за 16:00: Подробиці ДТП в Одесі. Подорожчання газу

У випуску новин за 10 вересня станом на 16:00 – прокуратура вимагає для винуватця ДТП арешт без права на заставу. Гройсман обіцяє, що газ не подорожчає більше, ніж на чверть. Водночас МВФ пропонує підвищити вартість блакитного палива аж на 40%.

Також у випуску: У центрі Києва злодії-альпіністи залізли у квартиру замміністра економіки Максима Нефьодова. ФСБ розповсюджує черговий фейк про СБУ і "Правий сектор". Екс-депутата "Партії регіонів" Сергія Кацубу та екс-очільника "Брокбізнесбанку" Олександра Динника зняли з розшуку.