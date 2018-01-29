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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 16:00: Подвійна перестрілка у Києві. Топ-5 корумпованих органів України

Випуск новин 16:56, сьогодні 118 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 січня станом на 16:00 – одразу у двох районах Києва сьогодні стріляли. Є загиблі і поранені. Американська торговельна палата оприлюднила рейтинг від міжнародних компаній щодо найбільш корумпованих органів України.

Також у випуску:

У Харкові прогримів вибух. Осколками поранило півторарічну дитину.

Стріляли в кабана, а потрапили в людину. Сумський чиновник Іван Легкий випадково опинився на лінії вогню в той момент, коли тварина вибігла та в неї почали стріляти, припускають у поліції.

Напередодні у Харкові застрелився 20-річний курсант.

Україна відзначає 100 років битви під Крутами.

Теги: Випуск новин Новини Києва Жертви Корупція Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
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