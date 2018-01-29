Випуск новин за 16:00: Подвійна перестрілка у Києві. Топ-5 корумпованих органів України
Випуск новин 16:56, сьогодні 118 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 січня станом на 16:00 – одразу у двох районах Києва сьогодні стріляли. Є загиблі і поранені. Американська торговельна палата оприлюднила рейтинг від міжнародних компаній щодо найбільш корумпованих органів України.
Також у випуску:
У Харкові прогримів вибух. Осколками поранило півторарічну дитину.
Стріляли в кабана, а потрапили в людину. Сумський чиновник Іван Легкий випадково опинився на лінії вогню в той момент, коли тварина вибігла та в неї почали стріляти, припускають у поліції.
Напередодні у Харкові застрелився 20-річний курсант.
Україна відзначає 100 років битви під Крутами.
Джерело: 24 Канал
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