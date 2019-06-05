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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Похорон хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. Блискавка вдарила у будинок

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 червня станом на 16:00 – з 5-річним Кирилом, життя якого обірвала куля, попрощалися у його рідному місті – Переяславі-Хмельницькому. На похорон прийшли сотні людей. Проте коли хлопчика відспівували, його бабусі стало зле. У Тернополі блискавка поцілила в дев'ятиповерховий будинок і через перепад напруги згоріла майже вся система забезпечення будівлі.

      Також у випуску:

      Об'єднані сили зайняли стратегічно важливу висоту та низку позицій поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

      У Кабміні наголошують, що перехідний період для нового українського правопису триватиме 5 років.

      В окупованому Криму пустують найпопулярніші пляжі.

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      Теги: Діти і неповнолітні Жертви Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Випуск новин Негода в Україні Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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