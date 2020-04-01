Випуск новин за 16:00: Породілля померла від коронавірусу. Пік захворюваності в Україні

У випуску новин за 1 квітня станом на 16:00 – жертвою коронавірусу на Прикарпатті стала 37-річна породілля. Жінка померла на наступний день після пологів. Пік захворюваності на коронавірус буде на Великодні свята. Такі прогнози озвучили в Офісі Президента під час селекторної наради під головуванням Президента.

Також у випуску: Пенсіонери отримають додаткові виплати через коронавірусну кризу. Дві третини українців залишаться без коштів, якщо втратять роботу через карантин. Поки мешканці Великої Британії сидять на карантині, замість них вулицями почали розгулювати кози.