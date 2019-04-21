Випуск новин за 16:00: Порушення в регіонах. Вибори в Мар'їнці
У випуску новин за 21 квітня станом на 16:00 – бюлетені без паспортів, п'яні жартівники та голосування по двоє. Другий тур президентських виборів в Україні проходять із численними порушеннями. Військові закликали українців іти на вибори. Кажуть, вони зараз на Сході захищають батьківщину, щоб українці могли вільно проголосувати і обрати собі майбутнє.
Також у випуску:
Українську президентську кампанію у світі назвали найдемократичнішою.
Порошенко та Зеленський проголосували на виборчих дільницях у Києві.
Під час другого туру на виборчих дільницях померли двоє людей.
Джерело: 24 канал
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