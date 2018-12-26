Випуск новин за 16:00: Пошуки потерпілих в Індонезії. Розбійний напад у Кривому Розі
У випуску новин за 26 грудня станом на 16:00 – сильні зливи в Індонезії заважають рятувальникам продовжувати пошуки потерпілих від цунамі. Влада країни закликає жителів триматися подалі від узбережжя, оскільки досі триває виверження вулкана. Невідомі пограбували банк в Кривому Розі та поранили касирку, яка намагалася їм завадити. Крадіям вдалося винести понад 15 тисяч євро та 150 тисяч гривень.
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Джерело: 24 канал
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