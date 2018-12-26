Випуск новин за 16:00: Пошуки потерпілих в Індонезії. Розбійний напад у Кривому Розі

У випуску новин за 26 грудня станом на 16:00 – сильні зливи в Індонезії заважають рятувальникам продовжувати пошуки потерпілих від цунамі. Влада країни закликає жителів триматися подалі від узбережжя, оскільки досі триває виверження вулкана. Невідомі пограбували банк в Кривому Розі та поранили касирку, яка намагалася їм завадити. Крадіям вдалося винести понад 15 тисяч євро та 150 тисяч гривень.

Також у випуску: 26 грудня в Україні завершився термін дії воєнного стану: президент скликав засідання РНБО. На італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна, є постраждалі. Росія розширила список санкцій щодо українців. На Полтавщині через негоду тимчасово заборонять в'їзд для будь-якого транспорту.