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      Випуск новин за 16:00: Пошуки потерпілих в Індонезії. Розбійний напад у Кривому Розі

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 16:00 – сильні зливи в Індонезії заважають рятувальникам продовжувати пошуки потерпілих від цунамі. Влада країни закликає жителів триматися подалі від узбережжя, оскільки досі триває виверження вулкана. Невідомі пограбували банк в Кривому Розі та поранили касирку, яка намагалася їм завадити. Крадіям вдалося винести понад 15 тисяч євро та 150 тисяч гривень.

      Також у випуску: 

      26 грудня в Україні завершився термін дії воєнного стану: президент скликав засідання РНБО.

      На італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна, є постраждалі.

      Росія розширила список санкцій щодо українців.

      На Полтавщині через негоду тимчасово заборонять в'їзд для будь-якого транспорту.

      Теги: Випуск новин Індонезія Цунамі в Індонезії Новини Кривого Рогу Пограбування
      Джерело: 24 канал
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