Випуск новин за 16:00: Послаблення карантину в Мукачеві. Дезінфекція Києва з дронів

У випуску новин за 4 травня станом на 16:00 – відсьогодні у Мукачеві хочуть послабити карантин. У місті планують відкрити торгові центри та парки. У Києві промислові об'єкти дезінфікують з безпілотників. Зокрема, таку технологію вже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та в "Київпастрансі".

Також у випуску новин на 24 каналі: Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомили у польському посольстві в Україні. На лимані в Миколаївській області орнітологи помітили рожевих фламінго. Єгипет поступово послаблює карантин. Влада країни дозволила частково приймати гостей готелям, але тільки для внутрішніх туристів і за умови, що заселятимуть відвідувачів тільки у 25% номерів від можливої кількості. Італія переходить до другого етапу пом'якшення карантину. Дозволили працювати виробництвам, будівельним та гуртовим мережам.