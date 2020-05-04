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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Випуск новин за 16:00: Послаблення карантину в Мукачеві. Дезінфекція Києва з дронів

      Випуск новин -

      У випуску новин за 4 травня станом на 16:00 – відсьогодні у Мукачеві хочуть послабити карантин. У місті планують відкрити торгові центри та парки. У Києві промислові об'єкти дезінфікують з безпілотників. Зокрема, таку технологію вже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та в "Київпастрансі".

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Польща почала видавати робочі візи українцям. Про це повідомили у польському посольстві в Україні.

      На лимані в Миколаївській області орнітологи помітили рожевих фламінго.

      Єгипет поступово послаблює карантин. Влада країни дозволила частково приймати гостей готелям, але тільки для внутрішніх туристів і за умови, що заселятимуть відвідувачів тільки у 25% номерів від можливої кількості.

      Італія переходить до другого етапу пом'якшення карантину. Дозволили працювати виробництвам, будівельним та гуртовим мережам.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Києва Новини Закарпаття Випуск новин
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