Випуск новин за 16:00: Постраждалі у Нових Санжарах. Масова акція кримських татар 3 травня

У випуску новин за 21 лютого станом на 16:00 – Нові Санжари, що напередодні стали епіцентром погромів, оговтуються від пережитого. Після бурхливої зустрічі українців, що прибули з Уханя до місцевого санаторію на карантин, градус напруги спав. 3 травня кримські татари зберуться на масову акцію в Криму. Її анонсував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також у випуску:

Володимир Зеленський особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко в Ухань. Дівчина не змогла вилетіти з охопленого коронавірусом Китаю через те, що її собаку не впустили на борт літака з евакуйованими.

Українська "гостинність" прославилася на весь світ. Про те, як на Полтавщині зустрічали співгромадян написали світові ЗМІ. Зокрема, видання The Guardian сповіщає про жорстокі сутички правоохоронців та мешканців Нових Санжар.