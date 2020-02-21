17:01
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Випуск новин за 16:00: Постраждалі у Нових Санжарах. Масова акція кримських татар 3 травня

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 лютого станом на 16:00 – Нові Санжари, що напередодні стали епіцентром погромів, оговтуються від пережитого. Після бурхливої зустрічі українців, що прибули з Уханя до місцевого санаторію на карантин, градус напруги спав. 3 травня кримські татари зберуться на масову акцію в Криму. Її анонсував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко в Ухань. Дівчина не змогла вилетіти з охопленого коронавірусом Китаю через те, що її собаку не впустили на борт літака з евакуйованими.

      Українська "гостинність" прославилася на весь світ. Про те, як на Полтавщині зустрічали співгромадян написали світові ЗМІ. Зокрема, видання The Guardian сповіщає про жорстокі сутички правоохоронців та мешканців Нових Санжар.

       

      Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
      сьогодні
      Теги: Нові Санжари Кримські татари Протести Сутички Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      сьогодні , 15:20 Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 14:00 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук