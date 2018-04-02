Випуск новин за 16:00: Повернення мера Миколаєва. "Собача швидка" у Києві
У випуску новин за 2 квітня станом на 16:00 – суд постановив негайно поновити Олександра Сенкевича на посаді мера Миколаєва. У столиці запрацювала служба порятунку для бездомних собак на волонтерській основі, яка, можливо, з'явиться й у інших містах України.
Також у випуску:
Родину Скрипалів могли отруїти крупою з Росії.
Україна готова обміняти 20 росіян на бранців Кремля.
Китай підвищує Мита на 128 американських товарів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі