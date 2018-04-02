18:21
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Повернення мера Миколаєва. "Собача швидка" у Києві

Випуск новин 113 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 квітня станом на 16:00 – суд постановив негайно поновити Олександра Сенкевича на посаді мера Миколаєва. У столиці запрацювала служба порятунку для бездомних собак на волонтерській основі, яка, можливо, з'явиться й у інших містах України.

Також у випуску:

Родину Скрипалів могли отруїти крупою з Росії.

Україна готова обміняти 20 росіян на бранців Кремля.

Китай підвищує Мита на 128 американських товарів.

Теги: Новини Миколаєва Випуск новин Волонтери Самопоміч
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Савченку знайшли заміну на посаді глави Миколаївської ОДА
сьогодні, 17:57 Савченку знайшли заміну на посаді глави Миколаївської ОДА
317
Український бізнесмен сидів на
сьогодні, 17:27 Український бізнесмен сидів на "двох стільцях", зраджуючи Україну
901
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук