Випуск новин за 16:00: Пожежа на сміттєзвалищі у Львові. Скасування карантину в Ухані
У випуску новин за 8 квітня станом на 16:00 – вже другу добу на Львівщині гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі. Займання сталося учора по обіді неподалік міста Яворів. Китайська влада дозволила жителям виїжджати за межі міста Ухань. Відновили також авто-, авіа- та залізничне сполучення.
Також у випуску:
У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.
На Волині коронавірус здолала семирічна дитина. Про це на брифінгу повідомили в облдержадміністрації.
Через коронавірус в Україні можуть випустити майже 9 сотень в'язнів.
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