Випуск новин за 16:00: Пожежа на сміттєзвалищі у Львові. Скасування карантину в Ухані

У випуску новин за 8 квітня станом на 16:00 – вже другу добу на Львівщині гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі. Займання сталося учора по обіді неподалік міста Яворів. Китайська влада дозволила жителям виїжджати за межі міста Ухань. Відновили також авто-, авіа- та залізничне сполучення.

Також у випуску: У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько. На Волині коронавірус здолала семирічна дитина. Про це на брифінгу повідомили в облдержадміністрації. Через коронавірус в Україні можуть випустити майже 9 сотень в'язнів.