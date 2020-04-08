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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Пожежа на сміттєзвалищі у Львові. Скасування карантину в Ухані

      Випуск новин -

      У випуску новин за 8 квітня станом на 16:00 – вже другу добу на Львівщині гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі. Займання сталося учора по обіді неподалік міста Яворів. Китайська влада дозволила жителям виїжджати за межі міста Ухань. Відновили також авто-, авіа- та залізничне сполучення.

      Також у випуску:

      У Львові загинув рок-музикант, лідер гурту "Лесик Бенд" Олександр Дацюк. Його на зупинці громадського транспорту двома ударами в серце вбив безхатько.

      На Волині коронавірус здолала семирічна дитина. Про це на брифінгу повідомили в облдержадміністрації.

      Через коронавірус в Україні можуть випустити майже 9 сотень в'язнів.

      Теги: Новини Львова Китай Випуск новин
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