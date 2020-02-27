Випуск новин за 16:00: Пожежа на виставці тварин у Запоріжжі. Роковини смерті Бориса Нємцова
У випуску новин за 27 лютого станом на 16:00 – у запорізькому палаці культури, де проходила виставка тварин, сталася пожежа. Пожежники винесли із задимленого приміщення мавпу, черепаху та змію. Однак від вогню загинули дві морські свинки, кролик та ящірка. У ніч на 28 лютого 2015 року під стінами Кремля застрелили одного з лідерів російської опозиції Бориса Нємцова.
Також у випуску:
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