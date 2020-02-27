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      Випуск новин за 16:00: Пожежа на виставці тварин у Запоріжжі. Роковини смерті Бориса Нємцова

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 16:00 – у запорізькому палаці культури, де проходила виставка тварин, сталася пожежа. Пожежники винесли із задимленого приміщення мавпу, черепаху та змію. Однак від вогню загинули дві морські свинки, кролик та ящірка. У ніч на 28 лютого 2015 року під стінами Кремля застрелили одного з лідерів російської опозиції Бориса Нємцова.

      Також у випуску:

      Партія "Голос" представила план деокупації Донбасу і Криму.

      З Львівської ОДА вигнали депутатку від партії "Опозиційна платформа – За життя" Наталію Королевську.

      У США суд Лінча визнали федеральним злочином.

      У Німеччині зняли заборону на евтаназію.

      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
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      Теги: Борис Нємцов Новини Запоріжжя Пожежа Випуск новин
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