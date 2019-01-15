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      Випуск новин за 16:00: Пожежа у Києво-Печерській Лаврі. Голосування за угоду Brexit

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 16:00 – на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу. Лавру хотів спалити безхатько, його вже затримали. Парламент Великої Британії сьогодні вирішуватиме, у який спосіб розлучитися з ЄС, Тереза Мей закликає, аби депутати проголосували за угоду.

      Також у випуску:

      Дванадцятьом українським полоненим морякам продовжили запобіжний захід до 24 квітня.

      У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича.

      Кінотеатр "Київ" можуть закрити, скандал триває вже майже місяць.

      Теги: Пожежа Новини Києва Випуск новин Великобританія Brexit
      Джерело: 24 канал
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