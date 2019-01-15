Випуск новин за 16:00: Пожежа у Києво-Печерській Лаврі. Голосування за угоду Brexit
У випуску новин за 15 січня станом на 16:00 – на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу. Лавру хотів спалити безхатько, його вже затримали. Парламент Великої Британії сьогодні вирішуватиме, у який спосіб розлучитися з ЄС, Тереза Мей закликає, аби депутати проголосували за угоду.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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