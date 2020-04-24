Випуск новин за 16:00: Пожежа у монастирі в Одесі. Спалах COVID-19 в будинку престарілих

У випуску новин за 24 квітня станом на 16:00 – на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її, однак вогонь знищив велику дерев'яну господарську будівлю. У будинку для літніх людей в Одесі зафіксували спалах коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончар.

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