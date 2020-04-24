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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Пожежа у монастирі в Одесі. Спалах COVID-19 в будинку престарілих

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 квітня станом на 16:00 – на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її, однак вогонь знищив велику дерев'яну господарську будівлю. У будинку для літніх людей в Одесі зафіксували спалах коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончар.

      Також у випуску:

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака. Відтепер розслідують не зловживання впливом, а шахрайство.

      Європа пройшла пік захворюваності на коронавірус. Про це повідомили в Європейському центрі з контролю і профілактики захворювань.

      У Вінниці на коронавірус захворіли швачки, що шили захисні костюми для медиків.

      У Вишневому, що на Київщині СOVID-19 підтвердили вже у 101 особи. Спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків міста, де захворіли 78 мешканців. 

      Теги: Пожежа Новини Одеси Випуск новин
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