Випуск новин за 16:00: Пожежа в Києві. Смерть від кору на Рівненщині

У випуску новин за 9 січня станом на 16:00 – у Києві загорілася квартира на останньому поверсі на вулиці Маяковського. На Рівненщині від кору помер 49-річний чоловік. Медики кажуть, що уперше за останні 30 років в області від цієї інфекції померла доросла людина.

Також у випуску: За останній тиждень через негоду в Європі загинуло вже 13 людей. Українські військові вночі знищили дрон біля одного з військових об'єктів. Не надзвичайний стан, а безпекова криза: Дональд Трамп виступив з історичним зверненням до американців із овальної зали.