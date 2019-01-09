Випуск новин за 16:00: Пожежа в Києві. Смерть від кору на Рівненщині
У випуску новин за 9 січня станом на 16:00 – у Києві загорілася квартира на останньому поверсі на вулиці Маяковського. На Рівненщині від кору помер 49-річний чоловік. Медики кажуть, що уперше за останні 30 років в області від цієї інфекції померла доросла людина.
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Джерело: 24 канал
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