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      Випуск новин за 16:00: Пожежа в Києві. Смерть від кору на Рівненщині

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 16:00 – у Києві загорілася квартира на останньому поверсі на вулиці Маяковського. На Рівненщині від кору помер 49-річний чоловік. Медики кажуть, що уперше за останні 30 років в області від цієї інфекції померла доросла людина.

      Також у випуску:

      За останній тиждень через негоду в Європі загинуло вже 13 людей.

      Українські військові вночі знищили дрон біля одного з військових об'єктів. 

      Не надзвичайний стан, а безпекова криза: Дональд Трамп виступив з історичним зверненням до американців із овальної зали.

      Теги: Новини Києва Пожежа у Києві Випуск новин Рівне
      Джерело: 24 канал
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