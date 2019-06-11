Випуск новин за 16:00: Продаж бойових гранат у Дніпрі. Зупинення справи щодо звільнення Шевчука

У випуску новин за 11 червня станом на 16:00 – у Дніпрі жінка продавала гранати просто в підземному переході та зберігала їх у звичайній коробці. Поліцейські вилучили у неї дві гранати Ф-1, а вдома знайшли ще два гранатомети. Суд відмовився поки розглядати скаргу Станіслава Шевчука про його незаконне звільнення з посади голови Конституційного суду.

Також у випуску: Страшна трагедія в Одеській психлікарні: шестеро загиблих та двоє у реанімації. У Міжнародному трибуналі в Гаазі тривають слухання у справі про порушення морського права Росією. У Казахстані 700 затриманих за два дні протестів проти заздалегідь відомих результатів виборів.

Джерело: 24 канал