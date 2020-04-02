Випуск новин за 16:00: Продаж диких тварин у Китаї. Падіння ціни на російську нафту
У випуску новин за 2 квітня станом на 16:00 – у Китаї після припинення карантину знову відкрили ринки з продажу диких тварин. Вони запрацювали у місті в Гуйлінь і Дунгуань. Російська нафта коштує до 10 доларів за барель. Останній раз така ціна була ще у 1990-х роках.
Також у випуску:
2 негативні результати показали тести на коронавірус у нардепа з групи "Довіра" Сергія Шахова.
У ЄС всі зусилля зосереджують на порятунку громадян від COVID-19. Однак заходи, які вживають європейські уряди, обмежують функціювання економіки.
Представники псевдореспублік ЛНР та ДНР оприлюднили ймовірний список на обмін полоненими.
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