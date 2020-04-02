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      Випуск новин за 16:00: Продаж диких тварин у Китаї. Падіння ціни на російську нафту

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 квітня станом на 16:00 – у Китаї після припинення карантину знову відкрили ринки з продажу диких тварин. Вони запрацювали у місті в Гуйлінь і Дунгуань. Російська нафта коштує до 10 доларів за барель. Останній раз така ціна була ще у 1990-х роках.

      Також у випуску:

      2 негативні результати показали тести на коронавірус у нардепа з групи "Довіра" Сергія Шахова.

      У ЄС всі зусилля зосереджують на порятунку громадян від COVID-19. Однак заходи, які вживають європейські уряди, обмежують функціювання економіки.

      Представники псевдореспублік ЛНР та ДНР оприлюднили ймовірний список на обмін полоненими.

      Теги: Новини Росії Китай Нафта Світ тварин Випуск новин
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