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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Продаж квитків до Європи. Запобіжний захід поліцейському

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 серпня станом на 16:00 – "Укрзалізниця" почала продавати квитки до Мінська, Риги та Вільнюса. Перший рейс у ці міста стартує 28 вересня. Квитки можна придбати на електронному сервісі. У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців.

Також у випуску:

Помер від раку депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років.

Під посольством РФ активісти вимагають знайти зниклих на окупованому півострові кримчан.

Поліція затримала українця, який намагався перевезти через кордон книги з території Росії.

 

Теги: Поліція Випуск новин Укрзалізниця Європа Новини Львова Судді
Джерело: 24 канал
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