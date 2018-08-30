Випуск новин за 16:00: Продаж квитків до Європи. Запобіжний захід поліцейському

У випуску новин за 30 серпня станом на 16:00 – "Укрзалізниця" почала продавати квитки до Мінська, Риги та Вільнюса. Перший рейс у ці міста стартує 28 вересня. Квитки можна придбати на електронному сервісі. У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців.

Також у випуску: Помер від раку депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років. Під посольством РФ активісти вимагають знайти зниклих на окупованому півострові кримчан. Поліція затримала українця, який намагався перевезти через кордон книги з території Росії.