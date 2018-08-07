Випуск новин за 16:00: Прощання з вбитими журналістами. Новий підозрюваний у справі Гандзюк

У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – у Росії попрощалися з журналістами, яких вбили під час зйомок фільму про приватну армію Путіна. Правоохоронці просять допомогти у встановленні особи учасника нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, у чоловіка примітне тату на правій руці.

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