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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Прощання з вбитими журналістами. Новий підозрюваний у справі Гандзюк

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – у Росії попрощалися з журналістами, яких вбили під час зйомок фільму про приватну армію Путіна. Правоохоронці просять допомогти у встановленні особи учасника нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, у чоловіка примітне тату на правій руці.

Також у випуску:

У РНБО готуються до втручання Росії в українські вибори 2019 року, планується спеціальне засідання з цього приводу.

Аномальна спека у Португалії спричинила масові пожежі, рятувальники намагаються не допустити трагедій.

Щонайменше 26 дітей та один дорослий отруїлися у дитячому таборі в селі Раковець на Львівщині.

Теги: журналісти Новини Росії Випуск новин Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
Джерело: 24 канал
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