Випуск новин за 16:00: Прощання з вбитими журналістами. Новий підозрюваний у справі Гандзюк
У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – у Росії попрощалися з журналістами, яких вбили під час зйомок фільму про приватну армію Путіна. Правоохоронці просять допомогти у встановленні особи учасника нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, у чоловіка примітне тату на правій руці.
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Джерело: 24 канал
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