Випуск новин за 16:00: Прощання з Яною Червоною. Відповідь ЦВК щодо дебатів

У випуску новин за 4 березня станом на 16:00 – Харків попрощався з кулеметницею Яною Червоною. Більше тисячі людей прийшли провести в останню путь військову та волонтерку. Перед матір'ю двох дітей, яка пішла воювати з ворогом, стали навколішки. Запропоновані Зеленським дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними законом про вибори теледебатами.

Також у випуску: Порошенко закликав Зеленського разом здати аналіз на вміст наркотиків. Саморобна міна вибухнула під автомобілем офіцера української розвідки, який брав участь в ООС. Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься в президенти.

Джерело: 24 канал