Випуск новин за 16:00: Прощання з Яною Червоною. Відповідь ЦВК щодо дебатів
У випуску новин за 4 березня станом на 16:00 – Харків попрощався з кулеметницею Яною Червоною. Більше тисячі людей прийшли провести в останню путь військову та волонтерку. Перед матір'ю двох дітей, яка пішла воювати з ворогом, стали навколішки. Запропоновані Зеленським дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними законом про вибори теледебатами.
Також у випуску:
Порошенко закликав Зеленського разом здати аналіз на вміст наркотиків.
Саморобна міна вибухнула під автомобілем офіцера української розвідки, який брав участь в ООС.
Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься в президенти.
Джерело: 24 канал
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