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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 16:00: Прощання з Яною Червоною. Відповідь ЦВК щодо дебатів

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 16:00 – Харків попрощався з кулеметницею Яною Червоною. Більше тисячі людей прийшли провести в останню путь військову та волонтерку. Перед матір'ю двох дітей, яка пішла воювати з ворогом, стали навколішки. Запропоновані Зеленським дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними законом про вибори теледебатами.

      Також у випуску:

      Порошенко закликав Зеленського разом здати аналіз на вміст наркотиків.

      Саморобна міна вибухнула під автомобілем офіцера української розвідки, який брав участь в ООС.

      Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься в президенти.

      blog_ava
      Дебати на стадіоні можуть не відбутися: Зеленський хоче вибачень Порошенка
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      6980
      Теги: Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Дебати Зеленського з Порошенком ЦВК Випуск новин Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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