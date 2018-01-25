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Випуск новин за 16:00: Прощання з загиблими в Кропивницькому. Смертельна аварія в Італії

Випуск новин 17:06, сьогодні 86 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 січня станом на 16:00 – у Кропивницькому попрощалися з двома українцями, які стали жертвами теракту в Афганістані. У четвер вранці, 25 січня, на півночі Італії зайшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Також у випуску:

Сакварелідзе отримав обвинувачення у низці злочинів.

У Китаї вперше за допомогою клонування народилися мавпи.

Лідію Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання.

У Росії зникло риболовецьке судно: на борту були українці.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Жертви Кропивницький
Джерело: 24 Канал
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