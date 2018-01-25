Випуск новин за 16:00: Прощання з загиблими в Кропивницькому. Смертельна аварія в Італії

У випуску новин за 25 січня станом на 16:00 – у Кропивницькому попрощалися з двома українцями, які стали жертвами теракту в Афганістані. У четвер вранці, 25 січня, на півночі Італії зайшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Також у випуску: Сакварелідзе отримав обвинувачення у низці злочинів. У Китаї вперше за допомогою клонування народилися мавпи. Лідію Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання. У Росії зникло риболовецьке судно: на борту були українці.