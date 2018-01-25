Випуск новин за 16:00: Прощання з загиблими в Кропивницькому. Смертельна аварія в Італії
Випуск новин 17:06, сьогодні 86 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 січня станом на 16:00 – у Кропивницькому попрощалися з двома українцями, які стали жертвами теракту в Афганістані. У четвер вранці, 25 січня, на півночі Італії зайшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.
Також у випуску:
Сакварелідзе отримав обвинувачення у низці злочинів.
У Китаї вперше за допомогою клонування народилися мавпи.
Лідію Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання.
У Росії зникло риболовецьке судно: на борту були українці.
Джерело: 24 Канал
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