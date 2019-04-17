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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Протести у Лондоні. Вибори за кордоном

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 16:00 – два дні поспіль у Лондоні протестують проти зміни клімату. Поліція заарештувала майже 300 активістів. Під час першого туру понад 400 тисяч людей змінили місце голосування на закордонне. Проте проголосували - лише трохи більше 50 тисяч. Причина такої низької явки проста - брак дільниць та великі відстані.

      Також у випуску:

      Пожежу в Нотр-Дамі могло спричинити коротке замикання. Така одна з версій місцевих криміналістів, пише одне з французьких видань.

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум перед очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим – якщо вартість газу не знизиться до 24 квітня, то він може забути про свою посаду.

      У Пакистані сильні дощі, піщана буря та повені забрали життя близько сорока людей, ще майже півтори сотні постраждали.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Лондон Протести Великобританія клімат
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