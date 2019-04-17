Випуск новин за 16:00: Протести у Лондоні. Вибори за кордоном

У випуску новин за 17 квітня станом на 16:00 – два дні поспіль у Лондоні протестують проти зміни клімату. Поліція заарештувала майже 300 активістів. Під час першого туру понад 400 тисяч людей змінили місце голосування на закордонне. Проте проголосували - лише трохи більше 50 тисяч. Причина такої низької явки проста - брак дільниць та великі відстані.

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