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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Радник Зеленського про транш МВФ. Підпал волонтерського намету у Харкові

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 травня станом на 16:00 – Україна може обійтися без чергового траншу МВФ, про це заявив радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики – Олег Устенко. А в центрі Харкова цієї ночі підпалили волонтерський намет. Пожежа сталася о пів на 5 ранку. На той момент у наметі перебували двоє волонтерів, вони дивом не постраждали.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський склав присягу Президента України.

      У Житомирі лікарі борються за життя двох потерпілих унаслідок пожежі на автозаправній станції.

      Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Один військовий поранений внаслідок обстрілів.

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Волонтери Новини Харкова Транш МВФ
      Джерело: 24 канал
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