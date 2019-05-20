Випуск новин за 16:00: Радник Зеленського про транш МВФ. Підпал волонтерського намету у Харкові

У випуску новин за 20 травня станом на 16:00 – Україна може обійтися без чергового траншу МВФ, про це заявив радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики – Олег Устенко. А в центрі Харкова цієї ночі підпалили волонтерський намет. Пожежа сталася о пів на 5 ранку. На той момент у наметі перебували двоє волонтерів, вони дивом не постраждали.

Також у випуску: Володимир Зеленський склав присягу Президента України. У Житомирі лікарі борються за життя двох потерпілих унаслідок пожежі на автозаправній станції. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Один військовий поранений внаслідок обстрілів.

Джерело: 24 канал